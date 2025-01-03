SED ödemeleri değişti.. 2025 yılında asgari ücrette yapılacak zam sonrası enflasyon rakamlarının da açıklanması evli, bekar, genç ve yaşlı fark etmeksizin tüm kesimleri etkiledi. Yeni yılda evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak 65 yaş aylığı, engelli, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavana ne kadar zam geldi? İşte 2025 Ocak ayı itibariyle değişen SED ödemeleri zammı...
SED ödemeleri ne kadar oldu 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hak sahiplerinin yoğunlaştığı konulardan oldu. Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği yeni yıl memur zammı tablosu 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla görüldü. Memurlara yapılacak zamla beraber 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve engelli evde bakım maaş zammı 2025 tablosu netlik kazandı. Peki, yeni evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar yüzde kaç zamlandı? İşte güncel tablo
2025 MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Memur maaş zammı Ocak 2025'te TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası netleşti. Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 11,54 oldu.
MEMUR ZAMMI, 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK
Memur maaş zammı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemeleri için de geçerli olacak. Buna göre SED ödemelerinde de yüzde 11,54 oranında zam görülecek.
2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli oldu. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılanzam belirlendi.
2025 yılında hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödemenin 10 bin 125 liraya yükseldi.
OCAK 2025'TE 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - ZAMLI (YÜZDE 11,54)
65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.664,41 TL
Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.125,49 TL
Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL – 10.125,49 TL
Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.723,26 TL
Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.584,38 TL
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - ZAMLI (YÜZDE 11,32)
Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.809,64 TL
İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.214,46 TL
Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.695,42 TL
Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.809,64 TL
Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.657,36 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.847,71 TL
MEMUR 2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zam oranı yüzde 11,54 oldu.