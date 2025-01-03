MEMUR ZAMMI, 65 YAŞ, ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK





Memur maaş zammı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemeleri için de geçerli olacak. Buna göre SED ödemelerinde de yüzde 11,54 oranında zam görülecek.



