Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 13 ilçeye sahip Malatya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Malatya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Malatya il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Malatya İl Posta Kodu

Malatya ilinin posta kodu 43000 olarak belirlenmiştir. Malatya'da bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Malatça İlçe Posta Kodları

Alfabetik sıraya göre ilçe posta kodları şöyledir;

- Akçadağ 44600

- Arapkir 44800

- Arguvan 44960

- Battalgazi 44210

- Darende 44720

- Doğanşehir 44500

- Doğanyol 44880

- Hekimhan 44410

- Kale 44370

- Kuluncak 44760

- Pütürge 44850

- Yazıhan 44350

- Yeşilyurt 44915

Malatya Mahalle Posta Kodları

Malatya iline ail mahalle veya köy posta kodu öğrenmek için PTT’nin web sitesinden “Posta Kodu Öğrenme” aracı ile mahalle veya köye ait posta kodunu öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







