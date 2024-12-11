Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2000 sonrasına emeklilik yaş - prim gün tablosu

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."