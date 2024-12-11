Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2000 sonrasına emeklilik yaş - prim gün tablosu

Emeklilik sistemine yönelik kademeli emeklilik düzenlemesi, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğundaki bu sistemin kademeli yapıya geçeceğine dair iddialar, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken, düzenlemenin detaylarına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.
"Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli emeklilik, Aralık ayı gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısını doldurduklarında kısmi emeklilik hakkı elde etmelerini öngören bu sistem, kamuoyunda yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kademeli emeklilik taleplerine yönelik net ifadeler kullandı.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün milletvekilleriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." dedi.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."
Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.
Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir." açıklamasında bulundu.