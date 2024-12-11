SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. 2024 Aralık ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödeme tarihleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.