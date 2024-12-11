Kütahya'nın farklı ilçelerinde olduğu gibi, her mahallede bir posta kodu bulunmaktadır. Kütahya, Türkiye'nin, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Kütahya'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem Kütahya yerel halkının hem de şehri ziyaret edenlerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Kütahya'nın posta kodu kaçtır? Kütahya il, ilçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Kütahya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kütahya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kütahya il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Kütahya İl Posta Kodu
Kütahya ilinin posta kodu 43000 olarak belirlenmiştir. Kütahya'da bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.
Kütahya İlçe Posta Kodları
Altıntaş posta kodu : 43800
Aslanapa posta kodu : 43210
Çavdarhisar posta kodu : 43710
Domaniç posta kodu : 43860
Dumlupınar posta kodu : 43820
Emet posta kodu : 43700
Gediz posta kodu : 43640
Hisarcık posta kodu : 43780
Kütahya Merkez posta kodu : 43020
Pazarlar posta kodu : 43530
Simav posta kodu : 43590
Şaphane posta kodu : 43950
Tavşanlı posta kodu : 43410
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.