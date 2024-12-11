Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Kütahya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kütahya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kütahya il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Kütahya İl Posta Kodu

Kütahya ilinin posta kodu 43000 olarak belirlenmiştir. Kütahya'da bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Kütahya İlçe Posta Kodları

Altıntaş posta kodu : 43800

Aslanapa posta kodu : 43210

Çavdarhisar posta kodu : 43710

Domaniç posta kodu : 43860

Dumlupınar posta kodu : 43820

Emet posta kodu : 43700

Gediz posta kodu : 43640

Hisarcık posta kodu : 43780

Kütahya Merkez posta kodu : 43020

Pazarlar posta kodu : 43530

Simav posta kodu : 43590

Şaphane posta kodu : 43950

Tavşanlı posta kodu : 43410

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







