Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Peki Regaip Gecesi ne zaman? İşte 2025 üç aylar takvimi.

2025 REGAİP GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Regaib Gecesi 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 DİNİ GECELER NE ZAMAN?

Regaib Gecesi: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Gecesi: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Gecesi: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Gecesi: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Regâib Gecesi nedir?

Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Regâib Gecesi önemi nedir?

Regaip Gecesi bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Gecesi ve Mirac Gecesi olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman :"Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir.

Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.



