Geçen hafta SPK’den halka arz onayı alan şirketlerden biri olan Çağdaş Cam’ın halka arz tarihleri belli oldu. Çağdaş Cam halka arzında talep toplama aşaması 11-12 Aralık tarihleri arasında 2 gün boyunca sürecek. Peki, Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Çağdaş Cam Sanayi halka arz hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...

Çağdaş Cam halka arzı ne zaman başladı?

Çağdaş Cam halka arzında talep toplama süreci 11 -12 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çağdaş Cam halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Çağdaş Cam’ın halka arz fiyatı 20 TL olacak. Halka arz fiyatı pay başına 20 lira olarak belirlenen şirketin 31 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 11 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olmak üzere, nominal değeri 42 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğünün 840 milyon lira olması beklenirken, halka arzla şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Çağdaş Cam halka arzı kaç lot verir?

Dağıtılacak pay miktarı (Olası):

- 300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL).

Çağdaş Cam halka arz hangi bankalarda var?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek. Bu durumda halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.

Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu?

Çağdaş Cam katılım endeksine uygun (XKTUM) işlem görecek.

Çağdaş Cam sahibi kim?

Çağdaş Cam’ın yüzde 5 ve üzerinde payı olan 4 ortağı bulunuyor Şirketin yüzde 40’ı Ömer Seyfettin Pirinç’e, yüzde 20’si Serdar Raşit Pirinç’e, yüzde 20’si Betül Pirinç Yıldız’a ve yüzde 20’si Raşit Pirinç’e ait.







