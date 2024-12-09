Halka arz için 2 firma geri sayıma başladı. "Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusu yanıt buldu. Sermaye Piyasası Kurulu Çağdaş Cam Sanayi ve Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına onay verdi. Hangi şirket kaç lot verecek? Ne zaman işlem görecekler? Talep toplama tarihleri belli oldu mu? 9-13 Aralık halka arz takvimi...
Sermaye Piyasası Kurulu, bir süredir ara verdiği halka arz iznine yeniden başladı. Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetim'in halka arzı onaylandı.
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 9-13 Aralık halka arz takvimi
Bu hafta Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetim'in halka arz olacak.
ÇAĞDAŞ CAM'IN HİSSE FİYATI BELLİ OLDU
Çağdaş Cam'ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ NE ZAMAN, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Sermaye Piyasası Kurulu, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 100 milyon TL olan mevcut sermayesini bedelli 118 milyon TL'ye çıkarırken oluşan 18 milyon TL paylar ile Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin mevcut ortağı ASV Holding AŞ’nin sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 28 milyon TL payı halka arza edecek. 1 TL nominal değerli paylar 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Şirketin katılım endeksine uygun olup olmayacağı ve talep toplama tarihi ise henüz belli olmadı.