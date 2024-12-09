Sermaye Piyasası Kurulu, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 100 milyon TL olan mevcut sermayesini bedelli 118 milyon TL'ye çıkarırken oluşan 18 milyon TL paylar ile Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin mevcut ortağı ASV Holding AŞ’nin sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 28 milyon TL payı halka arza edecek. 1 TL nominal değerli paylar 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.