Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni görevlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Mahmut Sütcü ikinci başkanlığa, Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek ise üyelik görevlerine atandı. Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.