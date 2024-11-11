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Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

01:0111/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni görevlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Mahmut Sütcü ikinci başkanlığa, Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek ise üyelik görevlerine atandı. Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni görevlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Mahmut Sütcü ikinci başkanlığa, Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek ise üyelik görevlerine atandı. Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.


#Sermaye Piyasası Kurulu
#atama
#Mahmut Sütcü
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#Recep Tayyip Erdoğan

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