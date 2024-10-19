Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Yatırımları Genel Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı'nda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.
Kararla ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Taylan atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ise görevinden alındı.