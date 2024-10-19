Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Yatırımları Genel Müdürü görevden alındı

Hem tüketicilerin hem de işletmelerin alışverişlerde 7 bin lirayı aşan ödemeler için banka ve kredi kartı kullanması zorunlu hale geldi. Karar, Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra elden para ödenmesinin tespit edilmesi halinde hem alıcı hem de satıcıya ceza uygulanacak.