KPSS’li KPSS’siz personel alımları devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte, KPSS şartı olmadan memur alımı mı olacak? KPSS'siz memur alan kurumlar-yerler neresi? gibi sorular binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ekim ayında hem KPSS puanı ile hem de KPSS şartı olmadan memur alımı yapacak olan kurumlar açıklandı. Bu dönemde kamuya çok sayıda memur alımı yapılacak. KPSS'siz alım yapan bazı kurumlar, belirli şartlar yerine gelen adayları kabul ederken, diğer ilanlar ise KPSS puanı olan adaylara yönelik olacak. İşte kamu personel alımı iş ilanları detayı.