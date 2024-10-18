Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla 175 sözleşmeli sanatçı alımı yapacağını duyurdu. Bu alım kapsamında sanatçılar; opera, bale, orkestra gibi çeşitli sanat dallarında istihdam edilecek. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı alımları başvuru şartları ve kadro detayları.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 166 sözleşmeli personel alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alımı hangi illerde olacak?
Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alımı başvurusu ne zaman?
Sanatçı alımı için başvurular 29 Ekim’e kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden işlem yapabileceği belirtilirken başvurularda sadece bir merkez seçiminin yapılabileceği belirtildi. Başvuruları kabul edilen adaylar için sınav da yapılacak ve ardından alımlar resmiyet kazanacak.