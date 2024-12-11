Emekliler ömür boyu bedava yararlanabilecek! SGK resmen duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki emeklilere önemli bir imkan sunuyor. SGK kapsamında, emekliler ömür boyu ücretsiz olarak kaplıca hizmetlerinden faydalanabilecek. Sağlık sorunlarına şifa arayan emekliler için bu hizmet, hem tedavi hem de dinlenme fırsatı sağlıyor. Peki, bu hizmetten yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor? Kaplıca hizmetleri emekliler için tamamen ücretsiz mi? İşte merak edilen detaylar...

1 /10 Genel sağlık sigortalısı olan vatandaşlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, kaplıca tedavisi imkanından faydalanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu tedaviye ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini belirli şartlar doğrultusunda karşılıyor. Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre düzenlenen bu destek, tedavi sürecindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Peki, kimler bu imkanlardan yararlanabilir ve şartlar neler? İşte detaylar...

2 /10 Emekliler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tedavi merkezlerinden şu tedavileri ücretsiz alabilecek: Romatizmal Rahatsızlıklar Solunum Yolu Hastalıkları Cilt Problemleri Mide ve Bağırsak Sorunları Böbrek ve İdrar Yolu Rahatsızlıkları

3 /10 KAPLICA TEDAVİSİNİ SGK KARŞILIYOR MU? SGK, emeklilere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tesislerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıdı. Ulaşım desteği de verilecek.

4 /10 Bu destek, emeklilerin kaplıcalara ulaşım masraflarını hafifletmek için tasarlandı. Kaplıcalara ulaşım desteği şöyle: İl içinde hizmet almak isteyenlere 23 TL, İl dışında hizmet almak isteyenlere 46 TL ödeme yapılacak.

5 /10 SGK KAPLICA ŞARTLARI NE? Emeklilerin ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanabilmesi için sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesisler kullanılacak.

6 /10 Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

7 /10 Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

8 /10 Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.

9 /10 Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir.