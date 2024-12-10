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2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?

2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?

16:2310/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ</p>
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ

Dini günler 2025 takvimi, özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri merak konusu. 2025 dini bayram tarihleri, Ramazan Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor soruları sıkça araştırılıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü eda edilmeye başlanılacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Peki Ramazan ne zaman başlayacak, kandil geceleri ne zaman, hangi gün? İşte dini günler ve resmi tatiller.

2025 yılı dini günler ve resmi tatiller takvimi, planlarını önceden yapmak isteyenler için önemli bir rehber sunuyor. 2025 dini günler takvimi, Müslümanlar için önemli olan üç aylar, Ramazan ayı ve kandil gecelerinin tarihlerini içeren bir rehber niteliğindedir. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, dini günler takvimine özel bir yere sahiptir. Ramazan ayı, Müslümanların bir ay boyunca oruç tuttuğu kutsal bir aydır. Kandil geceleri ise, bu aylar içindeki özel geceler olup, dua ve ibadete daha çok önem verilir. 2025 yılında bu önemli dini günlerin hangi tarihlere denk geleceği, Müslümanlar tarafından merakla araştırılan konulardan biridir.

İşte Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı tarihi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusunun cevabı.







Üç aylar, İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek bir zaman dilimidir ve Hicri takvime göre belirlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılı üç aylar başlangıcı 1 Ocak 2024 Çarşamba günü Recep ayının başlamasıyla olacaktır.

2025 Dini Günler Takvimi

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)


2025 yılı Ramazan ne zaman?

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün?

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)



Kurban Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün?

Kurban Bayramı Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi


2025 Aşure ne zaman?

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba


Dini Günler ve Resmi Tatiller 2025

İşte 2025 Yılı Resmî Tatiller

1 Ocak 2025 - Yılbaşı

30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı


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