2025 yılı dini günler takvimine göre, Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 1 Ocak itibariyle başladı. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi güne denk geliyor, tatil kaç gün? İşte 2025 yılına dair dini günler ve detayları...

1 /7 2025 yılı dini günler takvimi , Üç Aylar ve Ramazan ayını heyecanla bekleyenler için açıklandı. Üç aylar 1 Ocak Çarşamba günü başlarken, 2 Ocak Perşembe günü de Regaip Kandili idrak edildi. On bir ayın sultanı Ramaza-ı Şerife sayılı günler kaldı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi.

2 /7 Dini günler takvimi Üç aylar ın başlıyor olmasıyla birlikte merak konusu. Üç aylar, İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek bir zaman dilimidir ve Hicri takvime göre belirlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılı üç aylar başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba. Üç ayların başlamasıyla birlikte bu ayları değerlendirmek isteyenler oruç tutmaya başladı. İşte diyanet üç aylar takvimi.

3 /7 2025 Dini Günler Takvimi Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446) Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446) Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446) Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)





4 /7 2025 yılı Ramazan ne zaman? Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446) Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446) Ramazan Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün? Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446) Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446) Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)





5 /7 Kurban Bayramı 2025 ne zaman, bayram hangi gün? Kurban Bayramı Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

6 /7 2025 Aşure ne zaman? Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe Aşure Günü : 5 Temmuz 2025 Cumartesi Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

