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İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı: Son yağmurlar az da olsa etkili oldu

İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı: Son yağmurlar az da olsa etkili oldu

16:0111/12/2024, среда
G: 11/12/2024, среда
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İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul barajları doluluk oranı

İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'da etkili olan sağanak barajlara az da olsa yaradı. Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 11 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %29.41 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı 28,98

Darlık Barajı 12,08

Elmalı Barajı 2,46

Terkos Barajı 21,73

Alibey Barajı 1,79

Büyükçekmece Barajı 17,06

Sazlıdere Barajı 12,43

Istrancalar Barajı 1,13

Kazandere Barajı 0,69

Pabuçdere Barajı 1,65


#İSKİ
#İstanbul baraj doluluk oranları
#İstanbul

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