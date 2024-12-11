Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlardan farklı olarak elektrik enerjisiyle çalışır. Evde elektrikli araç şarjı, tıpkı bir cep telefonunu şarj etmek gibi, özel bir şarj kablosu ile yapılır. Elektrikli araç şarj istasyonları ise uzun yolculuklar veya ev dışında şarj ihtiyacı duyulduğunda tercih edilir. Elektrikli araç şarj ederken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtı ise haberimizin detayında.
Elektrikli araçlar nasıl şarj edilmeli sorusu, çevre dostu sürüşe önem verenler için kritik bir konudur. Elektrikli araç şarj ederken öncelikle uygun şarj istasyonu seçilmeli ve şarj cihazının aracınıza uygun olduğundan emin olunmalıdır. Hızlı şarj yerine düzenli şarj, batarya ömrünü uzatabilir. Şarj işlemi sırasında kabloların hasarsız ve doğru şekilde bağlandığından emin olunmalıdır. Elektrikli araç şarj güvenliği için nemli veya ıslak alanlardan kaçınılmalıdır. Peki elektrikli araçlar nasıl şarj edilmeli, şarj ederken nelere dikkat edilmeli?
Evde elektrikli araçlar şarjı edilirken nelere dikkat edilmeli?
Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, mevzuat gereği vatandaşların, site ve apartman otoparklarında istedikleri gibi şarj yapamayacağını bildirdi. Sağır, konutlara verilen elektrik gücünün elektrikli otomobil şarjı için yeterli olmayacağını da bildirerek, şunları kaydetti: "Elektrikli araçların şarjı için konutlardan çekilen kablolar büyük zarara yol açabiliyor.
Burada normal priz çoğaltma kablosunun kullanılması da uygun değil. Elektrikli araçların şarjında kullanılan kabloların ebatları ve güç aktarım seviyeleri normal kablolar gibi değil, buna uymamak yangınlara ve farklı zararlara neden olabilir. Her ne kadar konutlara sağlanan elektrikle araçların şarj edilmesi mali anlamda daha uygun görülse de ilgili kurumlardan kesinlikle altyapının uygunluğuna dair onay alınması gerekiyor. Bu onayı almayan kişiler ve kurumlar, ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacaktır."
Elektrikli araçların şarj süreleri
Şarj süreleri, elektrikli aracın batarya kapasitesine ve şarj cihazının gücüne göre değişmektedir. Genellikle, elektrikli araçların şarj edilmesi için birkaç saat gerekmektedir.
Elektrikli araç sahipleri, şarj sürelerini azaltmak için, hızlı şarj istasyonlarını kullanabilirler. Hızlı şarj istasyonları, elektrikli aracın bataryasını yaklaşık 20-30 dakika içinde %80’e kadar şarj edebilir.
Elektrikli araçlar nasıl şarj edilir, ip uçları neler?
Elektrikli aracınızı daha verimli bir şekilde şarj etmek için, aşağıdaki ipuçlarına dikkat edebilirsiniz: Aracınızı tam olarak şarj etmeyin. Aracınızın bataryasının %80-85’i kadar şarj edilmesi, batarya ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
Aracınızın bataryasını tamamen boşaltmayın. Aracınızın bataryasının %20’nin altına inmesi, batarya ömrünü kısaltabilir.
Aracınızın bataryasını aşırı sıcak veya soğuk havalarda şarj etmeyin.
Elektrikli araçların şarj edilmesi, geleneksel araçlara göre daha uzun sürebilmektedir. Ancak, şarj noktalarının ve şarj cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bu süre giderek azalmaktadır. Elektrikli araç sahibi olmak isteyen kişilerin, şarj ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.