İşte zalim Esed’in Nazi hocası: İşkenceleri ondan öğrendiler

Hafız Esed'ın güvenlik danışmanı olan Nazist Brunner, Hitler yönetiminden öğrendiği her şeyi rejime aktardı. Naziler tarafından geliştirilen işkence ve sorgu yöntemlerini Esed rejimine öğreten Brunner, diktatörlüğün istihbarat tekniklerini de artırdı. “Sednaya Hapishanesi” denilen fakat bir işkence üssü olan binanın yapımında da aktif rol aldı. Hafız Esed tarafından katliam merkezini hapishaneleri inşa etmek, işkence yöntemleri geliştirmekle görevlendirildi.

Sednaya, 1980 yılların başında kuruldu. Yıllardır, hakkında hiçbir bilginin olmadığı, görüntülerin bulunmadığı bu insan mezbahanesi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. On binlerce mahkum serbest kaldı. İşkenceden aklını yitirmeyen ve hala konuşma yetisi bulunanlar gördükleri zulümleri anlattı.

“Beni 87 gün boyunca yeraltındaki karanlık bir morg odasına koydular. Odaya hiç ışık ulaşmıyordu. Her üç günde bir, kapıyı açıp kabuğuyla birlikte bir patates atarlardı. Cesetler yığılmıştı, üzerlerinde kurtçuklar dolaşıyor, benim vücuduma da bulaşıyordu. Kokusu tarif edilemezdi. Her gün yeni bir ceset getirip, can çekişirken odaya atıyorlardı. Onlari çürümeye bırakıp sonra yakmak için götürüyor ve yerine yenilerini getiriyorlardı.”