İstanbul trafik yoğunluğu haritası son durum

trafik yoğunluğu, şehirdeki yaşamın en önemli konularından biridir. Günün farklı saatlerinde değişiklik gösteren İstanbul trafik son durumu, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde kritik seviyelere ulaşabilir. İstanbul’da trafik yoğunluğunu anlık takip ederek alternatif güzergâhlar belirlemek, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Güncel İstanbul trafik durumu bilgilerini trafik uygulamaları ve resmi kaynaklardan öğrenerek yolculuklarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. İşte İstanbul yol durumu ve trafik yoğunluk haritası.

trafik yoğunluğu, şehirdeki yaşamın en önemli konularından biridir. Günün farklı saatlerinde değişiklik gösteren İstanbul trafik son durumu, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde kritik seviyelere ulaşabilir. İstanbul’da trafik yoğunluğunu anlık takip ederek alternatif güzergâhlar belirlemek, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Güncel İstanbul trafik durumu bilgilerini trafik uygulamaları ve resmi kaynaklardan öğrenerek yolculuklarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. İşte İstanbul yol durumu ve trafik yoğunluk haritası.

AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Bazı kişilerin şemsiyeleriyle yağmurdan korunduğu görülürken bazı kişiler ise otobüs duraklarına sığındı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 70’e ulaştı.