Kütahya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den

Bu gece yaşanacak yağışlarla ilgili olarak Meteoroloji yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi. "Salı gece saatlerinden sonra; Ege'de beklenen sağanak yağışların lzmir, Aydin, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahyanın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (20-50 kg/ m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Kütahya’da bugün beklenen hava durumu ise hava sıcaklığı 8° C, kentte yağmur bekleniyor.