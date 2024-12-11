Kütahya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den Kütahya için de sel ve su baskını uyarısı geldi.
Kütahya’da hava nasıl olacak?
Bu gece yaşanacak yağışlarla ilgili olarak Meteoroloji yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi. "Salı gece saatlerinden sonra; Ege'de beklenen sağanak yağışların lzmir, Aydin, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahyanın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (20-50 kg/ m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Kütahya’da bugün beklenen hava durumu ise hava sıcaklığı 8° C, kentte yağmur bekleniyor.