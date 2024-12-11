Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı. Eskişehir'de parçalı bulutlu yar yar yağışlı hava öngörülüyor. İşte Meteoroloji Eskişehir 5 günlük hava durumu tahminleri.
Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl?
Eskişehir'de gün boyu ortalama sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 12 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece civarında olacak.
Meteoroloji Eskişehir 5 günlük hava durumu tahminleri
11 Aralık 2024 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 9° C, 12 Aralık 2024 Perşembe günü yağmurlu, sıcaklık 6° C, 13 Aralık 2024 Cuma günü parçalı bulutlu, sıcaklık 1° C, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü sisili, sıcaklık -2° C, 15 Aralık 2024 Pazar günü parçalı bulutlu zaman zaman yağışlı, sıcaklık 7° C.