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Eskişehir hava durumu: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı!

Eskişehir hava durumu: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı!

09:1211/12/2024, Çarşamba
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Eskişehir hava durumu
Eskişehir hava durumu

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı. Eskişehir'de parçalı bulutlu yar yar yağışlı hava öngörülüyor. İşte Meteoroloji Eskişehir 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 11 Aralık çarşamba günü
'de kuvvetli yağışlı hava etkili olacak.

Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl?

Eskişehir'de gün boyu ortalama sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 12 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece civarında olacak.

Meteoroloji Eskişehir 5 günlük hava durumu tahminleri

11 Aralık 2024 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 9° C, 12 Aralık 2024 Perşembe günü yağmurlu, sıcaklık 6° C, 13 Aralık 2024 Cuma günü parçalı bulutlu, sıcaklık 1° C, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü sisili, sıcaklık -2° C, 15 Aralık 2024 Pazar günü parçalı bulutlu zaman zaman yağışlı, sıcaklık 7° C.


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