Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde 5 ila 6 derece azalacak. Hafta boyunca yağışlı havanın devam edeceğini belirten Özdemirci, yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görüleceğini, yağışların Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağını söyledi.
Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer yerlerde 5 ila 6 derece düşeceğini belirterek, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda perşembe günü karla karışık yağmur görüleceğini ifade etti.
3 büyükşehirde hava durumu
İstanbul'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Özdemirci, perşembe ve cuma günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.
Ankara'da yarın ve perşembe günü sağanak görüleceğini, perşembeden sonra sıcaklıkların 5 ila 6 derece düşeceğini dile getiren Özdemirci, yarın kuvvetli sağanak etkisi altında olacak İzmir'de, perşembe ve cuma günü ise yağış beklenmediğini kaydetti.