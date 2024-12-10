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Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

16:0110/12/2024, Salı
AA
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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde 5 ila 6 derece azalacak. Hafta boyunca yağışlı havanın devam edeceğini belirten Özdemirci, yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görüleceğini, yağışların Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci,
ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hafta boyunca yağışlı havanın devam edeceğini belirten Özdemirci, yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görüleceğini, yağışların Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağını söyledi.
Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Özdemirci, "Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde sağanak görülecek. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer yerlerde 5 ila 6 derece düşeceğini belirterek, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda perşembe günü karla karışık yağmur görüleceğini ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Özdemirci, perşembe ve cuma günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.

Ankara'da yarın ve perşembe günü sağanak görüleceğini, perşembeden sonra sıcaklıkların 5 ila 6 derece düşeceğini dile getiren Özdemirci, yarın kuvvetli sağanak etkisi altında olacak İzmir'de, perşembe ve cuma günü ise yağış beklenmediğini kaydetti.

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