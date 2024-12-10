Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Özdemirci, "Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde sağanak görülecek. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.