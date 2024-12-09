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Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

15:489/12/2024, Pazartesi
AA
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Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, 06.00-14.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

#Ege Denizi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Fırtına

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