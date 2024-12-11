2024 Aralık Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıllık faiz kararı toplantı günlerini sene başında yayınladığı takvim kapsamında duyurdu. Gözler bu ayki Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aralık ayına girmemizle beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı beklenmeye başladı. Kasım ayında da faizi sabit tutan Merkez Bankası, 8 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Peki, Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.
KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.
YIL SONU ENFLASYON YÜZDE 44
"Yıl sonunda enflasyonun yüzde 44’e düşmesini bekliyoruz. Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşme ile düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu yüzde 21’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.