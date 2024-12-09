Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak pozisyonlar gibi detaylara yer verildi. İlana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 9 Aralık Pazartesi bugün başladı. KGM işçi alımı başvuru ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.







