Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü 409 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR esube KGM işçi alımı başvuru ekranı

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR esube KGM işçi alımı başvuru ekranı

15:279/12/2024, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
KGM başvuru ekranı
KGM başvuru ekranı

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapılacak. KGM tarafından yayınlanan duyuruda ilanın İŞKUR Açık İş İlanlarında 09/12/2024 tarihi itibari ile 5 gün ilanda kalacağı belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adaylar alım ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 409 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR KGM 409 işçi alımı başvuru ekranı...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak pozisyonlar gibi detaylara yer verildi. İlana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 9 Aralık Pazartesi bugün başladı. KGM işçi alımı başvuru ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.



#kgm
#kgm işçi alımı
#karayolları genel müdürlüğü
#işkur

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfiyle başlayan hayvan isimleri