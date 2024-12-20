Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak pozisyonlar gibi detaylara yer verildi. İlana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci 9 Aralık Pazartesi bugün başladı, 13 Aralık'ta sona erdi. Peki, KGM işçi alımı başvuru sonuçları erişime açıldı mı? Peki, KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihinde sona erdi.

İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayının 4 katı kadar yedek aday kura ile belirlenecek.

Kura tarihi ve yeri "www.kgm.gov.tr" adresinden daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



