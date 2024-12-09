Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KGM işçi alımları branş dağılımı

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KGM işçi alımı ilan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞTA OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımıları için branş dağılımı şu şekilde: Ağır makine yağcısı, elektrik tesisat ve bakım ustası, sürücü operatörü, vinç operatörü