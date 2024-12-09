Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçisi alımı yapıyor: Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçisi alımı yapıyor: Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

09:439/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
KGM işçi alımı
KGM işçi alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 kamu işçisi alımı için ilan yayımlandı. KGM işçi alımları çok sayıda farklı meslek grubunda yapılacak ve başvuru süreci 9 Aralık’ta başladı. Peki KGM alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KGM işçi alımları branş dağılımı

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KGM işçi alımı ilan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞTA OLACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımıları için branş dağılımı şu şekilde: Ağır makine yağcısı, elektrik tesisat ve bakım ustası, sürücü operatörü, vinç operatörü

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

#Karayolları Genel Müdürlüğü
#KGM
#KGM işçi alımları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM 12 bin polis alımı başvurusu son gün ne zaman?