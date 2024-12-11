Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'ın çöktüğüne dair şikayetler gelmeye başladı.
Teknoloji devi Meta‘nın popüler uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook için erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar, geri bildirimlerde bulunuyor. Peki WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre WhatsApp‘ta mesaj gönderilemiyor, Instagram ve Facebook‘ta ise akış yenilenemiyor.
Uygulamanın ne zaman tekrardan erişime açılacağı şimdilik belirsiz. Şirketten bir açıklama da gelmiş değil.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.