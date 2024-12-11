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Seferleri durdurulan Marmaray'dan açıklama geldi

Seferleri durdurulan Marmaray'dan açıklama geldi

09:0411/12/2024, Çarşamba
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Marmaray
Marmaray

Yoğun yağış nedeniyle Marmaray'ın sinyal sistemleri zarar gören Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre iptal edilmişti. Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; seferlerdeki son durum bildirildi. Marmaray seferleri başladı mı, sorun giderildi mi? İşte 11 Aralık Marmaray'da son durum...

Marmaray'da teknik arıza nedeniyle tüm seferler durduruldu. Marmaray'ın X Platformundan yapılan açıklamada trenlerinde teknik bir arıza yaşandığı belirtildi. İşte Marmaray seferleri hakkında son durum...

Marmaray seferleri durdurulmuştu

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Marmaray seferleri başladı mı, sorun giderildi mi?

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Teknik arıza saat 23.00 itibarıyla giderilmiş ve Marmaray seferleri başlamıştır. Bekleyen yolcularımız için Halkalı ve Gebze istasyonlarından 23.10 ve 23.25 çıkışlı ikişer ilave sefer konulmuştur" denildi.



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