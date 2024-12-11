1999-2006-2010-2016 arası işe başlayanlara şans geldi! 10 yılla erken emeklilikte yaş gün prim tablosu

2000-2005-2010-2017 yılları arasında SGK girişi bulunanlar, Torba Yasa kapsamında erken emeklilikle ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyor. Erken emekli olabilmek için sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kriterler önem taşırken, yeni düzenlemelerin kimleri kapsayacağı merak konusu. Sigorta başlangıcı bu tarihler arasında olan çalışanlar için özellikle eksik prim tamamlama, yaş indirimi ve kademeli emeklilik gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor. İşte, bu süreçte dikkate alınması gereken detaylar ve haklar...