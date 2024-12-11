1999-2006-2010-2016 arası işe başlayanlara şans geldi! 10 yılla erken emeklilikte yaş gün prim tablosu

Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, prim gününü tamamlayarak nasıl emekli olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle prim günü eksik olanlar için hazırlanan yeni düzenlemeler, 10 yıl erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor. Çalışma kapsamında yaş ve prim tablosu gibi detayların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Erken emeklilik imkanı sağlayacak bu düzenlemenin ayrıntıları ve şartları yakından takip ediliyor.
2000-2005-2010-2017 yılları arasında SGK girişi bulunanlar, Torba Yasa kapsamında erken emeklilikle ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyor. Erken emekli olabilmek için sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kriterler önem taşırken, yeni düzenlemelerin kimleri kapsayacağı merak konusu. Sigorta başlangıcı bu tarihler arasında olan çalışanlar için özellikle eksik prim tamamlama, yaş indirimi ve kademeli emeklilik gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor. İşte, bu süreçte dikkate alınması gereken detaylar ve haklar...
EMEKLİLİK FIRSATI
Türkiye'de erken emeklilik için başvurulabilecek bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar bilinmediği takdirde, erken emeklilik imkanı göz ardı edilebilir. Peki, Türkiye'deki erken emeklilik hakkını doğuran durumlar nelerdir?
Anne olmak, askerlik yapmak, engelli olmak ve ağır işlerde çalışmak, erken emeklilik hakkı sağlayabilen bazı durumlar arasında yer alıyor. Bu haklarla ilgili detaylar ise aşağıda sıralanmıştır.
ANNELER İÇİN EMEKLİLİK HAKKI
Kadın çalışanlara, çocuklarından dolayı prim kazanma hakkı tanınmaktadır. Bu imkanla, annelere 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı verilmektedir.
Çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak yaş ve prim şartlarını sağladıktan sonra, 6 yıl erken emeklilik fırsatından yararlanabilirler.
ASKERLİK İLE EMEKLİLİK
Askerlik süresi, erkek çalışanlara yaş ve prim günü avantajı sağlayabilmektedir. Askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihi geriye çekilebilir, bu da en az 1 yıl erken emeklilik hakkı kazandırabilir.
AĞIR İŞÇİ EMEKLİLİK
Ağır işlerde çalışan bireyler, çalışma sürelerinin yıpranma nedeniyle arttırılması ile erken emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.
MALULEN EMEKLİLİK
Çalışanlar, iş yapabilme kabiliyetinin yüzde 60'ını ve üzerini kaybettiklerinde sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkına sahip olabilmektedirler.
Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi yeterli olup, yaş şartı aranmaz. Ayrıca, yüzde 40 engelli indirimi olan kişiler, yaş şartı aranmaksızın 15 yıl ve 3600 günle emekli olma hakkını elde edebilirler.