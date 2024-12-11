Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 17 ilçeye sahip Manisa'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Manisa ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Manisa il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Manisa İl Posta Kodu

Manisa ilinin posta kodu 45000 olarak belirlenmiştir. Manisa'da bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Manisa İlçe Posta Kodları

Alfabetik sıraya göre ilçe posta kodları şöyledir;

Ahmetli - 45450 (Gökkaya mahallesi)

Akhisar - 45200 (Akselendi, Beyoba, Kayalıoğlu, Mecidiye, Medar, Palamut (Zeytinliova) ve Süleymaniye mahalleleri)

Alaşehir - 45600 (Kavaklıdere, Kemaliye, Killik, Piyadeler, Uluderbent ve Yeşilyurt mahalleleri)

Demirci - 45900 (Durhasan, İcikler ve Mahmutlar mahalleleri

Gölmarmara - 45580

Gördes - 45750 (Çiçekli, Güneşli ve Kayacık mahalleleri)

Kırkağaç - 45730 (Bakır, Gelenbe, İlyaslar ve Karakurt mahalleleri)

Köprübaşı - 45940 (Borlu mahallesi)

Kula - 45180 (Gökçeören ve Sandal mahallesi)

Salihli - 45320 (Adala, Durasıllı, Gökeyüp, Mersinli, Poyrazdamları, Sağlık, Sarımahmut, Taytan ve Yılmaz mahalleleri)

Sarıgöl - 45470

Saruhanlı - 45880 (Alibeyli, Büyükbelen, Dilek, Gökçeköy, Gümülceli, Halitpaşa, İshakçelebi, Koldere, Kumkuyucak, Mütevelli, Nuriye ve Paşaköy mahalleleri)

Selendi - 45970

Soma - 45520 (Avdan, Cenkyeri, Turgutalp ve Yağcılı mahalleleri)

Şehzadeler - 45060

Turgutlu - 45400

Yunusemre - 45125

Manisa Mahalle Posta Kodları

Manisa iline ail mahalle veya köy posta kodu öğrenmek için PTT’nin web sitesinden “Posta Kodu Öğrenme” aracı ile mahalle veya köye ait posta kodunu öğrenebilirsiniz.

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







