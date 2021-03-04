59 Plaka Kodu Nerenin Plakası, Hangi İl?

Ülkemizin her ili bir plaka kodu ile temsil edilir. 59 plaka kodu 81 il içinden Tekirdağ’a aittir. Tekirdağ ili Türkiye’nin en kalabalık yirmi ikinci şehri konumundadır. Ülkemizdeki 30 büyük şehirden biri unvanına sahiptir. Bizans dönemi ve sonrasında Rodosto adıyla anılan şehir daha sonra Tekfur Dağı adını almış ve son olarak da Tekirdağ haline gelmiştir. En eski yerleşim yeri olarak Karansıllı köyü çevresinde Paleolitik Çağ’a ait kalıntılar vardır. İl ekonomik olarak sanayi, endüstri ve tarım sektörlerinde gelişmiştir.

TEKİRDAĞ’IN NÜFUSU:

Tekirdağ’ın nüfusu 1.081.065 olarak ölçülmüştür ve bu sayının 552.587 kişisi erkek, 528.478 kişisi kadındır. Nüfusun çoğunluğu 279.251 kişiyle Çorlu ilçesinde yer alır. Bu ilçeyi 203.617 kişi ile Süleymanpaşa takip eder. Nüfusun en az olduğu ilçe ise 27.061 kişi ile Marmaraereğlisi’dir. Nüfusu artış eğiliminde olan ilin yüzölçümü 6.339 kilometrekaredir. Kilometrekare başına 171 kişi düşer. Nüfus artış oranı en yüksek Çerkezköy ilçesinde, en düşük Hayrabolu ilçesindedir.

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TEKİRDAĞ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Tekir Dağları hariç genelde düzlüklerden meydana gelen Tekirdağ’ın bölgesi Marmara Bölgesi’dir. Karasal İklim ve Akdeniz İklimi arasında bir iklimi vardır. Yazları kurak ve sıcak geçerken bahar ve kış mevsimleri yağışlı geçer. İl doğuda İstanbul, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli, güneyde Çanakkale ile komşudur. Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları vardır. Deniz kıyıları makilik, dağlık bölgeler ormanlık ve kalan bölgeler de step iklim özellikleri gösterir. En önemli akarsuyu Ergene Nehri’dir.

TEKİRDAĞ’IN TARIM ÜRÜNLERİ:

Tekirdağ tarım ürünlerinin başında ayçiçeği ve buğday gelir. Türkiye’de üretilen ayçiçeği miktarının %27’ si ve üretilen buğday miktarının %5’ i bu ilden karşılanır. Bu ürünlerin yanında karpuz, kiraz, soğan ve üzüm en önemli tarımsal ürünlerdir. Hatta kiraz festivallerine ev sahipliği yapar. Uzun zaman karpuzu ile bilinen bir şehir olmuştur fakat hiprit tohum üretimi ile zamanla yok olmuş bir türdür. Tarımsal alanları verimli ve uygun iklime sahip bir bölgedir. Bağcılık, kavun karpuz ve sebzecilik alanlarında yetiştiricilik gelişmiştir. Domates, patlıcan, bakla, bezelye, kabak, semizotu, taze soğan ve sarımsak diğer illere de gönderilir.

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TEKİRDAĞ’DA GEZİLECEK YERLER:

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Tekirdağ’ın gezilecek yerleri çeşitlilik gösterir. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi gibi müzeler gezilebilir. Doğal alanları sevenler için Laledere Kamp Alanı, Olimpos At Çiftliği, Gölbaşı Gençlik Parkı, Kazak Gölü Piknik Alanı bölgeleri ziyaret edilebilir. Tatile gitmek isteyenler Şarköy Sahili, Kumbağ Plajı gibi deniz kıyılarını tercih edebilir. Tekirdağ ilinde gezilecek bazı şeyler şunlardır:

· Hora Feneri: 1861 yılında inşa edilmiş fener hala gemilere yol gösterir.

· Rüstem Paşa Camii: Mimar Sinan tarafından 1554 yılında inşa edilmiş bir camidir.

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TEKİRDAĞ’IN TELEFON KODU:

Ülkemizin Trakya kesiminde bulunan Tekirdağ’ın telefon kodu 282 şeklindedir. Bu telefon alan kodu sayesinde il ve ilçe sabit hatlarına ulaşım sağlanır. 0282 alan kodu kullanılarak bu şehre olan aramalarınızı yapabilirsiniz.

TEKİRDAĞ’IN POSTA KODU:

Tekirdağ’ın posta kodu 59000 şeklinde kullanılır. Tekirdağ ilinde bulunan ilçeler farkı posta kodlarına sahiptir. İlçelerin posta kodları şu şekildedir:

· Çerkezköy: 59500

· Çorlu: 59850

· Ergene: 59930

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· Hayrabolu: 59410

· Kapaklı: 59510

· Malkara: 59320

· Marmaraereğlisi: 59740

· Muratlı: 59700

· Saray: 59600

· Süleymanpaşa: 59100

· Şarköy: 59570

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TEKİRDAĞ’IN İLÇELERİ:

Tekirdağ’ın ilçeleri 11 tanedir. En kalabalık ilçeleri Çorlu ve Süleymanpaşa’ dır. Tekirdağ ilinde bulunan ilçeler şu şekildedir:

· Süleymanpaşa

· Çerkezköy

· Kapaklı

· Çorlu

· Ergene

· Hayrabolu

· Malkara

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· Marmaraereğlisi

· Muratlı

· Saray

· Şarköy