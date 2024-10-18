Tekirdağ tarım ürünlerinin

başında ayçiçeği ve buğday gelir. Türkiye’de üretilen ayçiçeği miktarının %27’ si ve üretilen buğday miktarının %5’ i bu ilden karşılanır. Bu ürünlerin yanında karpuz, kiraz, soğan ve üzüm en önemli tarımsal ürünlerdir. Hatta kiraz festivallerine ev sahipliği yapar. Uzun zaman karpuzu ile bilinen bir şehir olmuştur fakat hiprit tohum üretimi ile zamanla yok olmuş bir türdür. Tarımsal alanları verimli ve uygun iklime sahip bir bölgedir. Bağcılık, kavun karpuz ve sebzecilik alanlarında yetiştiricilik gelişmiştir. Domates, patlıcan, bakla, bezelye, kabak, semizotu, taze soğan ve sarımsak diğer illere de gönderilir.