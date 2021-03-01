37 nerenin plakası? 37 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 37 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 37 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

37 plaka neresi?

37 plaka kodu Kastamonu iline aittir. Plaka kodu 37 olan araçlar, Kastamonu iline kayıtlı demektir.İlin merkezi de Kastamonu ismini taşır. İsminin taşıdığı anlamla ilgili farklı görüşler olsa da genelde Bizans döneminden Komninos Hanedanı’ na atfen bu ismin verildiği görüşü yaygındır. Batı Karadeniz bölümünde yer alan ilin 170 km uzunluğunda sahil şeridi vardır.

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Kastamonu’nun Nüfusu:

Kastamonu’nun nüfusu 376.377 olarak ölçülmüştür ve bu sayının 187.264 kişisi erkek, 189.113 kişisi kadındır. 13.136 kilometrekare yüzölçümü olan şehirde bir kilometrekare başına 29 insan düşer. Nüfus artış hızı azalma eğilimindedir. En kalabalık olan ilçeleri Merkez 151,500, Tosya 39,637, Taşköprü 37,439 nüfusa sahiptir. En az kalabalık olan ilçeler ise Ağlı 3,045, Abana 4,049 nüfusa sahiptir.

Kastamonu Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Karadeniz’ e kıyısı olan illerimizden Kastamonu’ nun bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Bu bölgenin batısında yer alır ve kuzey kısmının tamamı deniz kıyısına sahiptir. Doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı ve güneydoğusunda Çorum illeri ile komşudur. Kastamonu bulunduğu bölgede en uzun sahil kıyına sahiptir. İlin en yüksek noktası 2,565 metre ile Çatalılgaz Tepesi’dir. İlin genelinde iki iklim tipi hakimdir. Kuzeyinde Karadeniz İklimi, güneyinde Karasal İklim özellikleri gözlenir. Dağlar kıyıya paralel olduğu için Karadeniz İklim şartları iç kesimlere kadar ulaşmaz. Özellikle kıyı kesiminde sık sık yağışlara rastlanır. Sıcaklık derecesi ortalama olarak 9,8’ dir. %74,6' sı dağlık ve ormanlık, %21,6' sı plato, %3,8' i ova olan bir yüz ölçümüne sahiptir.

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Kastamonu’nun Tarım Ürünleri:

Kastamonu tarım ürünleri arasında buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, şekerpancarı, patates ve sarımsak vardır. Meyve olarak elma, armut, erik ve üzüm üretimi yaygındır. Kastamonu ilinin sahip olduğu tarım arazilerinin %59’ unun ormanlık olması ve kışların uzun, sert geçmesi tarımsal çeşitliliği azaltır. Özellikle sarımsak üretimi ile ün salmış bir ildir.

Kastamonu’ da Gezilecek Yerler:

Tarih boyunca farklı dönemlere tanık olduğu için Kastamonu’ da gezilecek yerlerin başında tarihi eserler ve müzeler gelir. Karanlık Evliya Türbesi, Aşıklı Sultan Türbesi gibi birçok ünlü türbe ve medresesi vardır. Kayalı köyünde İnönü mağaraları, Kavak köyünde Arı kayası, Pompeipolis (Zımbıllı) Harabeleri arkeolojik alanlarından bazılarıdır.

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Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi: Kastamonu ilinde yer alan en büyük ve en önemli dini turizm merkezi bu külliyedir. Hisarardı semtinde yer alır ve cami, türbe, asa suyu, şadırvan, kütüphane ve ahşap konakları ile turistlerin gözde mekanlarındandır.

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Kastamonu’nun Telefon Kodu:

Şehirlerarası telefon kodlarından Kastamonu’nun telefon kodu 366’ dır. 0366 numaralı telefon kodu ile bu ildeki sabit hatlarla telefon görüşmesi yapılabilir. Aynı şekilde size gelen çağrılarda bu telefon kodunun bulunması Kastamonu ilinden arandığınızı gösterir.

Kastamonu’nun Posta Kodu:

81 ilimizden biri olan Kastamonu’nun posta kodu 37000’ dır. Kastamonu ilinde bulunan ilçelerin posta kodları farklıdır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 37 plaka koduna ait Kastamonu ilinin ilçelerinin posta kodu da 37 ile başlamaktadır. Kastamonu ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

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Abana: 37970

Ağlı: 37920

Araç: 37800

Azdavay: 37750

Bozkurt: 37680

Cide: 37600

Çatalzeytin: 37940

Daday: 37870

Devrekani: 37700

Doğanyurt: 37550

Hanönü(gökçeağaç): 37450

İhsangazi: 37250

İnebolu: 37500

Kastamonu Merkez: 37100

Küre: 37900

Pınarbaşı: 37770

Seydiler: 37270

Şenpazar: 37650

Taşköprü: 37400

Tosya: 37300

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Kastamonu seçim sonuçları için yenisafak.com/yerel-secim-2019/kastamonu-ili-secim-sonuclari bu sayfamızı ziyaret edin.

Kastamonu’nun İlçeleri:

37 plaka koduna ait Kastamonu’nun ilçeleri 20 tanedir. İlde yer alan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

Abana

Ağlı

Araç

Azdavay

Bozkurt

Cide

Çatalzeytin

Daday

Devrekani

Doğanyurt

Hanönü

İhsangazi

İnebolu

Küre

Merkez

Pınarbaşı

Seydiler

Şenpazar

Taşköprü

Tosya

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