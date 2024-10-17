Türkiye’deki plaka kodları, araç sahipleri için önemli bir kimlik taşırken, 37 plaka kodu ile ilgili pek çok ilginç ayrıntı bulunuyor. Araç sahipleri için plaka kodları, bulundukları il hakkında önemli bir bilgi taşır. Bu kodun ait olduğu il, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri ile tanınıyor .İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 37 plaka neresi? Araçların 37 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakasıdır? İşte detaylı bilgiler...
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 37 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 37 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
37 plaka hangi ile aittir?
37 plaka kodu Kastamonu iline aittir. Plaka kodu 37 olan araçlar, Kastamonu iline kayıtlı demektir.İlin merkezi de Kastamonu ismini taşır. İsminin taşıdığı anlamla ilgili farklı görüşler olsa da genelde Bizans döneminden Komninos Hanedanı’ na atfen bu ismin verildiği görüşü yaygındır. Batı Karadeniz bölümünde yer alan ilin 170 km uzunluğunda sahil şeridi vardır.
37 Plaka Kodunun Sahibi Kastamonu’nun Nüfusu
37 Plaka Koduna Sahip Kastamonu Hangi Bölgede?
Kastamonu'nun Coğrafi Özellikleri
İlin genelinde iki iklim tipi hakimdir. Kuzeyinde Karadeniz İklimi, güneyinde Karasal İklim özellikleri gözlenir. Dağlar kıyıya paralel olduğu için Karadeniz İklim şartları iç kesimlere kadar ulaşmaz. Özellikle kıyı kesiminde sık sık yağışlara rastlanır. Sıcaklık derecesi ortalama olarak 9,8’ dir. %74,6' sı dağlık ve ormanlık, %21,6' sı plato, %3,8' i ova olan bir yüz ölçümüne sahiptir.
Kastamonu Hava Durumu
Kastamonu’nun Tarım Ürünleri:
Kastamonu’ da Gezilecek Yerler
Kastamonu’nun Telefon Kodu
Kastamonu’nun Posta Kodu
Abana: 37970
Ağlı: 37920
Araç: 37800
Azdavay: 37750
Bozkurt: 37680
Cide: 37600
Çatalzeytin: 37940
Daday: 37870
Devrekani: 37700
Doğanyurt: 37550
Hanönü(gökçeağaç): 37450
İhsangazi: 37250
İnebolu: 37500
Kastamonu Merkez: 37100
Küre: 37900
Pınarbaşı: 37770
Seydiler: 37270
Şenpazar: 37650
Taşköprü: 37400
Tosya: 37300
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Kastamonu’nun İlçeleri
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
İhsangazi
İnebolu
Küre
Merkez
Pınarbaşı
Seydiler
Şenpazar
Taşköprü
Tosya