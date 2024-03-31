31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Kastamonu il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Kastamonu yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.
Oy pusulalarını, oy zarfını ve “EVET/TERCİH” mührünü alıp oy kullanma kabinine geçerken cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazları yanınızda bulundurmayınız.
Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme “EVET/TERCİH” mührünü basınız.
Oy pusulalarını, oy zarfına koyduktan sonra zarfı sandığa atınız.
Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.
SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
YSK'nın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aldığı kararlara göre;
> Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haber tahmini ve yorumu yapmak yasak olurken,
> Saat 18.00'den itibaren, saat 21.00'e kadar YSK tarafından verilen haber ve tebliğler basın yayın organlarında yer alabilecekti.
YSK'nın son dakika açıklamasına göre, seçim yasakları ise 18.15 itibarıyla kaldırılmıştı.