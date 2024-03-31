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Kastamonu Seçim Sonuçları 2024 - Kastamonu Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Kastamonu Oy Oranı

Kastamonu 31 Mart 2024 Belediye yerel seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, bugün yapılacak yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Kastamonu ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Kastamonu seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Kastamonu seçim sonuçları ve belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde. Peki Kastamonu'da hangi aday önde? 2024 Kastamonu oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

14:06 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:07 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024
Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024
2024 yılında da tıpkı diğer yıllardaki seçimlerde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek.
Kastamonu verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
KASTAMONU 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Kastamonu il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Kastamonu yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.

Oy pusulalarını, oy zarfını ve “EVET/TERCİH” mührünü alıp oy kullanma kabinine geçerken cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazları yanınızda bulundurmayınız.

Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme “EVET/TERCİH” mührünü basınız.

Oy pusulalarını, oy zarfına koyduktan sonra zarfı sandığa atınız.

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.

SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK'nın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aldığı kararlara göre;

> Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haber tahmini ve yorumu yapmak yasak olurken,

> Saat 18.00'den itibaren, saat 21.00'e kadar YSK tarafından verilen haber ve tebliğler basın yayın organlarında yer alabilecekti.

YSK'nın son dakika açıklamasına göre, seçim yasakları ise 18.15 itibarıyla kaldırılmıştı.


Kastamonu Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Kastamonu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Kastamonu seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Kastamonu seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Kastamonu Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Kastamonu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Karadeniz Bölgesi Kastamonu seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.


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Van Seçim Sonuçları 2024 - Van Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Van Oy Oranları Sonuçları