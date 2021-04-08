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Bolusporlu Kasongo: "Mostafa Mohamed kardeşim gibi"

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un Demokratik Kongolu golcüsü Kabongo Kasongo, Mısır'ın Zamalek takımında birlikte oynadıkları Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ile çok iyi dost olduklarını ve birlikte önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Bolusporlu Kasongo: Mostafa Mohamed kardeşim gibi
Kasongo 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bolusporlu Kasongo yaptığı açıklamada, Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile Zamalek'te uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Mostafa Mohamed'in en önemli özelliği, kafa vuruşları. Çok isabetli ve sert kafa vuruşları var. Mostafa Mohamed gelmeden önce Zamalek'te ben santrfor oynuyordum, Mostafa Mohamed geldikten sonra bazı maçlarda çift santrfor oynadık, bazen kanatta bazen de arkasında oynadım. Birlikte çok maçımız var. En önemli, onu öne çıkaran özelliği kafa vuruşlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Mostafa Mohamed benim kardeşim gibi" diyen 26 yaşındaki oyuncu, "Biz beraber oynadık, beraber başarılar yakaladık. Ondan dolayı kardeşim gibidir. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Ben buraya geldikten sonra yoğun bir maç takvimine girdim, o da aynı şekilde. Antrenman ve maçlar derken Türkiye'ye geldikten sonra görüşemedik ama onunla yakında görüşeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kabongo Kasongo, "Bir gün Mostafa Mohamed ile yeniden aynı takımda oynamak ister misin?" sorusuna ise "Şu an kariyerime, Boluspor'daki başarıma odaklandım. Allah isterse bu bir gün olur. Başarılı olmak, burada kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonraki süreç Allah'ın takdiri. Niye olmasın, tabii ki ileride Mostafa Mohamed ile yeniden beraber oynamak isterim" yanıtını verdi.


Son 4 maçta 4 gol

Boluspor'un son 4 maçında 4 gol atan Demokratik Kongolu oyuncu, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde hem yöneticiler hem de teknik ekip tarafından çok iyi bir şekilde karşılandım. Herkes çok mutluydu, böyle bir ilgi gördüğüm için ben de çok mutluydum. Ama ilk geldiğim zaman tam hazır değildim. Hem takıma alışmam hem de fiziksel anlamda belirli bir noktaya gelebilmem için biraz zaman gerekiyordu. Bu süreç geçtikten sonra şans da buldum, bana verilen şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sonuçta gol attığım maçlarda puanlar da kazandık. Önümüzde 6 maç var, bizim için her 3 puan çok önemli. Her 3 puana talibiz. Çünkü bu ligde alınan her puan çok önemli. Bitirebileceğimiz en iyi yerde sezonu tamamlamak istiyoruz. Ben gol atarım, atamam ne olursa olsun takım kazansın. Benim en büyük isteğim bu."

"Yeniden milli takıma gideceğim"

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını yeniden giymek istediğini dile getiren Kasongo, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ülkemi çok seviyorum. Son olarak Kongo'ya karşı milli takımda oynamıştım. O maçta gol de atmıştım. Oynadığım son maç buydu, ondan sonra milli takımda bazı sıkıntılar yaşadım ama o sıkıntılar şu an aşılmış durumda. Tek yapmam gereken eski, en iyi zamanımdaki formumu yakalamam. Bunun için hala biraz zaman gerekiyor, en iyi formu yakaladığım zaman milli takıma yeniden çağrılacağıma inanıyorum. Milli takıma kesinlikle gideceğim."

"Luyindama ve Tisserand'a sahip olduğumuz için şanslıyız"


Kasongo, Galatasaray'dan Christian Luyindama ve Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ın da Demokratik Kongolu olduğunu hatırlatarak, "İkisi de çok kuvvetli defans oyuncuları. Luyindama ve Tisserand, Demokratik Kongo Milli Takımı için bir şans. Luyindama Galatasaray, Tisserand da Fenerbahçe gibi önemli takımlarda oynuyor. Onların maçlarını izliyorum. Benim de isteğim bir an önce aynı seviyeye gelmek ve o seviyede oynamak. İkisi de kaliteli oyuncular. Onlarla ilgili birisi daha ön planda diyemem. İkisi de çok kaliteli, üst düzey oyuncular" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten golcü oyuncu, en beğendiği futbolcunun Almanya, İspanya ve İngiltere liglerinden de takip ettiği Fenerbahçeli Mesut Özil olduğunu sözlerine ekledi.

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