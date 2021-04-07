Mostafa Mohamed: Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini anlattı. Ülkesinde yayın yapan DMC kanalına konuşan golcü oyucu, Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. Mostafa Mohamed'in yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim"
- "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. Transferin kapanmasına 10 gün vardı. Karar verilmesi gerekiyordu. Yoksa sezon sonuna kalacaktı. 22 yaşımdaydım. Ayrılmak istiyordum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik ve yönetim dağıldı."
"100 milyon dolar verseler bile imza atmam"
- "Zamalekli idarecilerin, Saint-Etienne'den çok yüksek komisyon istedikleri için transferim oldu. Zamalek'teki geçici yönetimden tanıdıklarıma telefon mesajı gönderdim. Komisyon olayını öğrenimde, 'Saint-Etienne size 100 milyon dolar bile ödese imza atmam' yazdım. Bu mesaj bir şekilde televizyonda yayınlandı. Ben medyada yer almak istemedim. Saint-Etienne'in başkanı olanlar yüzünden özür diledi. Zamalek 5 milyon euro istedi."
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan aldığı verim dikkat çekiyor#Yedlin #GedsonFernandes⚽#MostafaMohamed⚽⚽⚽⚽#HenryOnyekuru⚽⚽⚽ pic.twitter.com/nKQakpBSjU
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan aldığı verim dikkat çekiyor#Yedlin #GedsonFernandes⚽#MostafaMohamed⚽⚽⚽⚽#HenryOnyekuru⚽⚽⚽ pic.twitter.com/nKQakpBSjU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 15, 2021
"Galatasaray'ın teklifini bilmiyordum ve Falcao olduğu için gelmek istememiştim"
- "Saint-Etienne'in teklifindeki tüm detaylardan haberdardım ama Galatasaray'ı bilmiyordum. menajerim ve yönetim görüşüyordu. Öğrendikten sonra ilk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim. En sonunda kabul ettim. Şu anda Radamel Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım."
"Bana 'İstanbul'un kralısın' dediler"
- "Fenerbahçe'ye derbide gol attım ve bana 'İstanbul'un kralısın' dediler. Çünkü, Galatasaray uzun süredir Fenerbahçe'nin stadında kazanmak da zorluk çekiyormuş. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi."
Henry Onyekuru'dan Mostafa Mohamed paylaşımı pic.twitter.com/kgzYLAxXZe
Henry Onyekuru'dan Mostafa Mohamed paylaşımı pic.twitter.com/kgzYLAxXZe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 14, 2021
"6'da 6 beklemiyordum"
- "Galatasaray'daki ilk maçından önce Belhanda ile konuştum. 'Oyuna girersem ve penaltı kazanırsak ben atabilir miyim?' dedim. Kabul etti. Daha sonra ilk maçımda gerçekten penaltı kazandık ve golümü attım. Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray'daki ilk 6 maçında 6 gol atmayı beklemiyordum."
"Gol sevincim Lewandowski ve Zamalek"
- "Gol sevincimin iki nedeni var. Birincisi Lewandowski de böyle seviniyor. Lewandowski'yi çok seviyorum. İkinci neden ise Zamalek'in logosunu canlandırması. Bu nedenle gollerime hep bu şekilde seviniyorum."
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in paylaşımı: "Türk erkeği" https://t.co/HkDlh0XUoc
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in paylaşımı: "Türk erkeği" https://t.co/HkDlh0XUoc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 1, 2021