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Mostafa Mohamed: Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını ve bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Mohamed, 'Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Fakat kulübüm takımda kalmamı istedi' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed: Galatasaraydan önce Fenerbahçenin teklifini kabul etmiştim
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla 10 maçta, 6 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini anlattı. Ülkesinde yayın yapan DMC kanalına konuşan golcü oyucu, Galatasaray'dan önce Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. Mostafa Mohamed'in yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim"

  • "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. Transferin kapanmasına 10 gün vardı. Karar verilmesi gerekiyordu. Yoksa sezon sonuna kalacaktı. 22 yaşımdaydım. Ayrılmak istiyordum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi. Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik ve yönetim dağıldı."

"100 milyon dolar verseler bile imza atmam"

  • "Zamalekli idarecilerin, Saint-Etienne'den çok yüksek komisyon istedikleri için transferim oldu. Zamalek'teki geçici yönetimden tanıdıklarıma telefon mesajı gönderdim. Komisyon olayını öğrenimde, 'Saint-Etienne size 100 milyon dolar bile ödese imza atmam' yazdım. Bu mesaj bir şekilde televizyonda yayınlandı. Ben medyada yer almak istemedim. Saint-Etienne'in başkanı olanlar yüzünden özür diledi. Zamalek 5 milyon euro istedi."

"Galatasaray'ın teklifini bilmiyordum ve Falcao olduğu için gelmek istememiştim"

  • "Saint-Etienne'in teklifindeki tüm detaylardan haberdardım ama Galatasaray'ı bilmiyordum. menajerim ve yönetim görüşüyordu. Öğrendikten sonra ilk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim. En sonunda kabul ettim. Şu anda Radamel Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım."

"Bana 'İstanbul'un kralısın' dediler"

  • "Fenerbahçe'ye derbide gol attım ve bana 'İstanbul'un kralısın' dediler. Çünkü, Galatasaray uzun süredir Fenerbahçe'nin stadında kazanmak da zorluk çekiyormuş. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi."

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"6'da 6 beklemiyordum"

  • "Galatasaray'daki ilk maçından önce Belhanda ile konuştum. 'Oyuna girersem ve penaltı kazanırsak ben atabilir miyim?' dedim. Kabul etti. Daha sonra ilk maçımda gerçekten penaltı kazandık ve golümü attım. Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray'daki ilk 6 maçında 6 gol atmayı beklemiyordum."

"Gol sevincim Lewandowski ve Zamalek"

  • "Gol sevincimin iki nedeni var. Birincisi Lewandowski de böyle seviniyor. Lewandowski'yi çok seviyorum. İkinci neden ise Zamalek'in logosunu canlandırması. Bu nedenle gollerime hep bu şekilde seviniyorum."

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