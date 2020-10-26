​Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi. Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.
"Gerçekten kaliteli bir andı"
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Cengiz Ünder'in performansından övgüyle bahsetti.
Rodgers, "Youri'nin pasında Cengiz'in hareketlenmesi muhteşemdi. Doğru zamanda doğru yere hareketlendi. Gerçekten kaliteli bir andı. Güzel bir golle galibiyeti aldık" dedi.
- Cengiz Ünder maçın adamı seçildi
- Karşılaşmanın ardından yapılan oylamada Cengiz Ünder, Leicester City taraftarlarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.
Vards ➕ scoring vs. Arsenal
Name a better duo... pic.twitter.com/9oSa6eLFeO
Vards ➕ scoring vs. Arsenal
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