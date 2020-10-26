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​Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünün asistini, oyuna sonradan giren milli futbolcu Cengiz Ünder yaptı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Cengiz Ünder için övgü dolu sözler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Brendan Rodgers ve Cengiz Ünder

​Brendan Rodgers ve Cengiz Ünder

Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi. Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

"Gerçekten kaliteli bir andı"

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Cengiz Ünder'in performansından övgüyle bahsetti.

Rodgers, "Youri'nin pasında Cengiz'in hareketlenmesi muhteşemdi. Doğru zamanda doğru yere hareketlendi. Gerçekten kaliteli bir andı. Güzel bir golle galibiyeti aldık" dedi.

  • Cengiz Ünder maçın adamı seçildi
  • Karşılaşmanın ardından yapılan oylamada Cengiz Ünder, Leicester City taraftarlarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Cengiz Ünder'in asisti Arsenal'i yıktı
Cengiz Ünder'in asisti Arsenal'i yıktı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Leicester City, Vardy'nin 80. dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.Cengiz Ünder'den ilk asistMaçın tek golünün pasını 75. dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.Vards ➕ scoring vs. ArsenalName a better duo... pic.twitter.com/9oSa6eLFeO&mdash; Leicester City (@LCFC) October 26, 2020 Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.Manchester City West Ham'a takıldı



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