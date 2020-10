Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Leicester City, Vardy'nin 80. dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Cengiz Ünder'den ilk asist

Maçın tek golünün pasını 75. dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.

Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

Manchester City West Ham'a takıldı İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi West Ham United, 18. dakikada Michail Antonio'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 51. dakikada Phil Foden'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.Bu sonuçla Manchester City ve West Ham United ligde 8 puana yükseldi.