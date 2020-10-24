PREMİER LİG

Manchester City West Ham'a takıldı

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu. Aynı puanlı iki takımın mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi AA
Antonio'nun gol vuruşu

Antonio'nun gol vuruşu

Fotoğraf: JUSTIN TALLIS / Reuters

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi West Ham United, 18. dakikada Michail Antonio'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 51. dakikada Phil Foden'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

  • Bu sonuçla Manchester City ve West Ham United ligde 8 puana yükseldi.

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