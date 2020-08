Brentford'u yenen Fulham Premier Lig'de (ÖZET)

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı. İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120 4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

1 yıl sonra Fulham geri döndü

Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti. Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

Halil Dervişoğlu mücadeleye 105+1. dakikada dahil oldu.

Fenerbahçe'ye İranlı bir oyuncu daha: Alireza Jahanbakhsh Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh'i gündemine aldı.Sqenf Foot'un haberine göre sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Alireza Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun da Brighton'da forma giydiği süreden memnun olmamasının transferde avantaj oluşturabileceği düşünülse de İngilizler onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.19 milyon euroya transfer edilmiştiBrighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon euroya transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti.Fenerbahçe geçen sezon İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i de transfer etmiştiFenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki forvet Fenerbahçe'de şans bulamamış ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.Alireza'nın Chelsea'ye attığı muhteşem röveşata golü;🎙 "What an adaptive piece of play! In the dressing room parlance: A worldie."Alireza Jahanbakhsh's over-head kick for Brighton against Chelsea is the #PrecisionPlayOfTheWeek with @GilletteUK 💥 pic.twitter.com/7cUj9eJUhu— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2020 Alireza Jahanbakhsh kimdir, kaç yaşında ve nereli?Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alireza Jahanbakhsh, 11 Ağustos 1993 yılında İran'da doğdu. Sağ kanat olarak görev yapan oyuncu 2015 yılında NEC Nijmegen'den 1.8 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'a transfer oldu. Genç oyuncu 3 yıl sonra da 19 milyon euro karşılığında İngiltere ekibi Brighton'un yolunu tuttu.Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktıFenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde