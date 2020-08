Fenerbahçe'ye İranlı bir oyuncu daha: Alireza Jahanbakhsh

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh'i gündemine aldı.

Sqenf Foot'un haberine göre sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Alireza Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun da Brighton'da forma giydiği süreden memnun olmamasının transferde avantaj oluşturabileceği düşünülse de İngilizler onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.

19 milyon euroya transfer edilmişti

Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon euroya transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe geçen sezon İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i de transfer etmişti

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki forvet Fenerbahçe'de şans bulamamış ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Alireza'nın Chelsea'ye attığı muhteşem röveşata golü;

🎙 "What an adaptive piece of play! In the dressing room parlance: A worldie."



Alireza Jahanbakhsh's over-head kick for Brighton against Chelsea is the #PrecisionPlayOfTheWeek with @GilletteUK 💥 pic.twitter.com/7cUj9eJUhu — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2020

Alireza Jahanbakhsh kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alireza Jahanbakhsh, 11 Ağustos 1993 yılında İran'da doğdu. Sağ kanat olarak görev yapan oyuncu 2015 yılında NEC Nijmegen'den 1.8 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'a transfer oldu. Genç oyuncu 3 yıl sonra da 19 milyon euro karşılığında İngiltere ekibi Brighton'un yolunu tuttu.

