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Fenerbahçe'nin istediği İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'ye İranlı bir oyuncu daha: Alireza Jahanbakhsh

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözlerini kanat oyuncularına çevirdi. Sarı-lacivertli takımın gündeminde ise İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'da forma giyen İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh bulunuyor. Fenerbahçe daha önce de yine İranlı oyuncu olan Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. Peki Alireza Jahanbakhsh kimdir? Alireza Jahanbakhsh kaç yaşında? Alireza Jahanbakhsh nereli? Alireza Jahanbakhsh'in bonservisi ne kadar? Fenerbahçe transfer haberleri ve Alireza Jahanbakhsh hakkında çıkan haberleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alireza Jahanbakhsh bu sezon 2 gol kaydetti.

Alireza Jahanbakhsh bu sezon 2 gol kaydetti.

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh'i gündemine aldı.

Sqenf Foot'un haberine göre sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Alireza Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncunun da Brighton'da forma giydiği süreden memnun olmamasının transferde avantaj oluşturabileceği düşünülse de İngilizler onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.

Alireza Jahanbakhsh
Alireza Jahanbakhsh

19 milyon euroya transfer edilmişti

Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon euroya transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe geçen sezon İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i de transfer etmişti

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki forvet Fenerbahçe'de şans bulamamış ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Alireza'nın Chelsea'ye attığı muhteşem röveşata golü;

Alireza Jahanbakhsh kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alireza Jahanbakhsh, 11 Ağustos 1993 yılında İran'da doğdu. Sağ kanat olarak görev yapan oyuncu 2015 yılında NEC Nijmegen'den 1.8 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'a transfer oldu. Genç oyuncu 3 yıl sonra da 19 milyon euro karşılığında İngiltere ekibi Brighton'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Alanyaspor’dan İngiliz stoper Steven Caulker’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Erol Bulut da yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki Caulker’ı takımında görmek istediğini belirtti.Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme teklifi Fenerbahçe, İngiliz stoperin transferi için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle de temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Fenerbahçe, Caulker transferini oyuncu takası ve bonservis bedeliyle gerçekleştirmeyi planlıyor.Verilecek bonservis bedeli belli olduKulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Caulker için sarı-lacivertliler 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Danimarkalı stoper Zanka da Alanyaspar’a transferde takas olarak önerildi.İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarTottenham forması da giydi28 yaşında ve 1.91 boyundaki Steven Caulker, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu. Caulker, Alanyaspor’dan önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee United takımlarında forma giydi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a gelen İngiliz savunmacı, 37’si bu sezon olmak üzere 48 maça çıkarken, 1 gol attı ve takım arkadaşlarına 6 da asist yaptı.Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli olduFenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşindeFenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson

Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde
Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde

Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinde Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo da yer alıyor.Sarı-lacivertlilerin Caicedo’nun menajeriyle temasa geçerek, nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibin de ilk etapta oyuncuyu ikna etmeyi hedeflediği belirtildi. Lazio da Ekvadorlu golcüyü kadrosunda düşünmüyor, gelen transfer tekliflerine açık. Manchester City forması da giydiEspanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.Lazio, Vedat Muriqi için peşindeİtalyan ekibi Lazio'da Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyanlar golcü oyuncuyla kadrosunu kuvvetlendirmek isterken, Fenerbahçe Kosovalı oyuncu için gelen diğer teklifleri de bekliyor.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliassonİngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarFenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı

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