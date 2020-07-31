Fenerbahçe Lazio'nun golcüsü Felipe Caicedo'yu transfer etmek istiyor
Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler hücum bölgesinin güçlendirilmesine çevrildi. Sarı-lacivertliler ya Vedat Muriqi'i satacak ya da Muriqi'in yanına alternatif bir oyuncu alacak. Bu kapsamda da gözler Lazio'nun golcü oyuncusu Felipe Caicedo'ya çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, Felipe Caicedo ile kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinde Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo da yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin Caicedo’nun menajeriyle temasa geçerek, nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibin de ilk etapta oyuncuyu ikna etmeyi hedeflediği belirtildi. Lazio da Ekvadorlu golcüyü kadrosunda düşünmüyor, gelen transfer tekliflerine açık.
Manchester City forması da giydi
Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.
Lazio, Vedat Muriqi için peşinde
İtalyan ekibi Lazio'da Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyanlar golcü oyuncuyla kadrosunu kuvvetlendirmek isterken, Fenerbahçe Kosovalı oyuncu için gelen diğer teklifleri de bekliyor.
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