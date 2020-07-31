Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde

Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinde Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo da yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin Caicedo’nun menajeriyle temasa geçerek, nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibin de ilk etapta oyuncuyu ikna etmeyi hedeflediği belirtildi. Lazio da Ekvadorlu golcüyü kadrosunda düşünmüyor, gelen transfer tekliflerine açık.

Manchester City forması da giydi

Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.

Lazio, Vedat Muriqi için peşinde

İtalyan ekibi Lazio'da Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyanlar golcü oyuncuyla kadrosunu kuvvetlendirmek isterken, Fenerbahçe Kosovalı oyuncu için gelen diğer teklifleri de bekliyor.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin İsveçli kanat oyuncusu Niclas Eliasson’u gündemine aldı.İlk görüşme yapıldıBristol City, Eliasson’un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattı ama İsveçli kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Sarı-lacivertliler de cazip bir teklifle Eliassan’un menajeriyle temasa geçti.24 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol ve 13 asistle oynadı.Frankfurt ile Falette pazarlığıFenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Gineli stoper Simon Falette için Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor ve bu bedeli daha aşağıya çekmek için çalışıyor.Sezonun bitmesine rağmen ailesiyle İstanbul’da olan Falette de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Alman kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarFenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrıFenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi'i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020