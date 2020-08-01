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Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelirken ​Steven Caulker'ı da yanında getiriyor: İşte o transfer teklifi

Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker transferini gerçekleştirerek, stoper hattındaki sıkıntıyı çözmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut'ta, Steven Caulker'ın transfer edilmesini istiyor. Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'un öğrencisi olan Caulker için Fenerbahçe, transfer yöntemini de belirlerken, bonservis için gözden çıkarılan rakam da netlik kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 yaşındaki Steven Caulker'ın Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.

28 yaşındaki Steven Caulker'ın Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.

Fenerbahçe, Alanyaspor’dan İngiliz stoper Steven Caulker’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Erol Bulut da yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki Caulker’ı takımında görmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme teklifi

Fenerbahçe, İngiliz stoperin transferi için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle de temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Fenerbahçe, Caulker transferini oyuncu takası ve bonservis bedeliyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Verilecek bonservis bedeli belli oldu

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Caulker için sarı-lacivertliler 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Danimarkalı stoper Zanka da Alanyaspar’a transferde takas olarak önerildi.

Steven Caulker Tottenham forması giyerken
Steven Caulker Tottenham forması giyerken

İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar
İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.Tarih verdilerİngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi&#39;i yazdı.▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2020

Tottenham forması da giydi

28 yaşında ve 1.91 boyundaki Steven Caulker, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu. Caulker, Alanyaspor’dan önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee United takımlarında forma giydi.

  • Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a gelen İngiliz savunmacı, 37’si bu sezon olmak üzere 48 maça çıkarken, 1 gol attı ve takım arkadaşlarına 6 da asist yaptı.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Erol Bulut'un Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile görüştü. Yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla hem transfer bütçesi hem de yeni sezon kadro planlaması üzerine fikir alış verişinde bulundu.Erol Bulut, transfer görüşmeleri hakkında bilgi alırken, özellikle kanatlara ve stoper mevkine transfer yapılmasını istedi. Bulut, ayrıca teknik heyeti konusunda da görüştü, kimleri yanında getireceğini yönetime bilgi verdi.Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda1.5 milyon euro kazanacakErol Bulut, bonuslarla beraber Fenerbahçe’den yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak. Sözleşmesinde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılma ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma bonusları bulunuyor.Galeri: Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde
Fenerbahçe golcü oyuncu Felipe Caicedo'nun peşinde

Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı oluşturmak isteyen Fenerbahçe’nin transfer listesinde Lazio’nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo da yer alıyor.Sarı-lacivertlilerin Caicedo’nun menajeriyle temasa geçerek, nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibin de ilk etapta oyuncuyu ikna etmeyi hedeflediği belirtildi. Lazio da Ekvadorlu golcüyü kadrosunda düşünmüyor, gelen transfer tekliflerine açık. Manchester City forması da giydiEspanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı tahmin ediliyor.Lazio, Vedat Muriqi için peşindeİtalyan ekibi Lazio'da Vedat Muriqi ısrarı devam ediyor. İtalyanlar golcü oyuncuyla kadrosunu kuvvetlendirmek isterken, Fenerbahçe Kosovalı oyuncu için gelen diğer teklifleri de bekliyor.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliassonİngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlarFenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas Eliasson

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