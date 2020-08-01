Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelirken Steven Caulker'ı da yanında getiriyor: İşte o transfer teklifi
Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe, Alanyaspor forması
giyen İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker transferini gerçekleştirerek, stoper
hattındaki sıkıntıyı çözmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut'ta, Steven Caulker'ın transfer edilmesini istiyor. Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'un öğrencisi olan Caulker için Fenerbahçe, transfer yöntemini de belirlerken, bonservis için gözden çıkarılan rakam da netlik kazandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Alanyaspor’dan İngiliz stoper Steven Caulker’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Erol Bulut da yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki Caulker’ı takımında görmek istediğini belirtti.
Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme teklifi
Fenerbahçe, İngiliz stoperin transferi için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle de temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Fenerbahçe, Caulker transferini oyuncu takası ve bonservis bedeliyle gerçekleştirmeyi planlıyor.
Verilecek bonservis bedeli belli oldu
Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Caulker için sarı-lacivertliler 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Danimarkalı stoper Zanka da Alanyaspar’a transferde takas olarak önerildi.
Tottenham forması da giydi
28 yaşında ve 1.91 boyundaki Steven Caulker, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu. Caulker, Alanyaspor’dan önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee United takımlarında forma giydi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a gelen İngiliz savunmacı, 37’si bu sezon olmak üzere 48 maça çıkarken, 1 gol attı ve takım arkadaşlarına 6 da asist yaptı.
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