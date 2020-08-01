Fenerbahçe'nin Steven Caulker teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Alanyaspor’dan İngiliz stoper Steven Caulker’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Erol Bulut da yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki Caulker’ı takımında görmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme teklifi

Fenerbahçe, İngiliz stoperin transferi için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz stoperin menajeriyle de temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Fenerbahçe, Caulker transferini oyuncu takası ve bonservis bedeliyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Verilecek bonservis bedeli belli oldu

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Caulker için sarı-lacivertliler 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Danimarkalı stoper Zanka da Alanyaspar’a transferde takas olarak önerildi.

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Tottenham forması da giydi

28 yaşında ve 1.91 boyundaki Steven Caulker, 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu. Caulker, Alanyaspor’dan önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee United takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a gelen İngiliz savunmacı, 37’si bu sezon olmak üzere 48 maça çıkarken, 1 gol attı ve takım arkadaşlarına 6 da asist yaptı.

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