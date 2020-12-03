UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bu onur İrfan Can Kahveci'nin: Haftanın 11'ine seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaparak yıldızlaşan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, haftanın 11'inde yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci.

İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından 5. haftanın en iyi 11'i paylaşıldı.

Başakşehir’in sahasında Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan milli futbolcu İrfan Can Kahveci de kadroda kendisine yer buldu.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i:

  • Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea)

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim
İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Milli futbolcu; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Devler Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk oyuncu oldu."Onu Sevilla'da görmek isterdim"İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayran bırakan performansıyla Sevilla'ya büyük pişmanlık yaşatırken, İspanyol ekibinin cephesinden dikkati çeken bir paylaşım geldi.İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia sosyal medya hesabından, "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı" ifadelerini kullandı.Hatırlanacağı üzere Sevilla Kulübü, sezon başında İrfan Can Kahveci için temaslarda bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can KahveciŞampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti

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