Bu onur İrfan Can Kahveci'nin: Haftanın 11'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından 5. haftanın en iyi 11'i paylaşıldı.

Başakşehir’in sahasında Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan milli futbolcu İrfan Can Kahveci de kadroda kendisine yer buldu.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i:

Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea)