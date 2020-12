İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Milli futbolcu; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Devler Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk oyuncu oldu.

Sevilla'yı pişman etti

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayran bırakan performansıyla Sevilla'ya büyük pişmanlık yaşatırken, dikkati çeken bir de paylaşım geldi.

"Onu Sevilla'da görmek isterdim"





İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia sosyal medya hesabından, "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Sevilla Kulübü, sezon başında İrfan Can Kahveci için temaslarda bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;"İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ— Video Radar (@radarsvideo1) December 2, 2020 Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan oyuncularımız#UCL pic.twitter.com/9mR2rAAhqL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020