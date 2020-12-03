İrfan Can Kahveci itirafı: Onu bizim takımda görmek isterdim

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Milli futbolcu; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Devler Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 4. Türk oyuncu oldu.
Sevilla'yı pişman etti
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayran bırakan performansıyla Sevilla'ya büyük pişmanlık yaşatırken, dikkati çeken bir de paylaşım geldi.
"Onu Sevilla'da görmek isterdim"
İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia sosyal medya hesabından, "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Sevilla Kulübü, sezon başında İrfan Can Kahveci için temaslarda bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişti. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;"İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ— Video Radar (@radarsvideo1) December 2, 2020 Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan oyuncularımız#UCL pic.twitter.com/9mR2rAAhqL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020
Şampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.PSG deplasmanda ManU'yu devirdiH Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.Manchester United-PSG maç özetini izlemek için tıklayınBaşakşehir Avrupa'ya veda ettiAynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45 2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.Başakşehir-Leipzig maç özetini izlemek için tıklayınŞampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci4 gol atan Giroud geceye damga vurduE Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.Sevilla-Chelsea maç özetini izlemek için tıklayınBarça zorlanmadıG Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.Ferencvaros-Barcelona maç özetini izlemek için tıklayınRonaldo 750. golünü attıTur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.Juventus-Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için tıklayınDortmund tur atladıF Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.Borussia Dortmund-Lazio maç özetini izlemek için tıklayınGruplarda alınan sonuçlar şöyle;E GrubuSevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0F GrubuBorussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0G GrubuJuventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3H GrubuManchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4⏰ RESULTS ⏰😮 Paris win in Manchester as Group H goes to final day😎 Giroud scores FOUR in Seville as Chelsea win group👏 Group F leaders Dortmund book place in last 16 🤔 Best performance? #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020
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