Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.
Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.
- Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.
Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;
- "İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"
MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ
MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ— Video Radar (@radarsvideo1) December 2, 2020
Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan oyuncularımız#UCL pic.twitter.com/9mR2rAAhqL
Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan oyuncularımız#UCL pic.twitter.com/9mR2rAAhqL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020
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