Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.

Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.

Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;

"İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"

MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ — Video Radar (@radarsvideo1) December 2, 2020