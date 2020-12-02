UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk gollerini RB Leipzig ağlarına attı. Milli futbolcumuz kariyerinde ilk defa hat-trick yaparken takımı sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü Türk futbolcu oldu.

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü Türk futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.

Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

  • Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.

Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;

  • "İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.