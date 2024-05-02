Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklaması bekleniyor. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk ve celp tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce paylaşılıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için artık gün sayan yükümlüler mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...