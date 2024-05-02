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Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları bu hafta belli oluyor. Askerlik yeri öğrenme e-devlet ekranına ziyaretler başladı. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? e-Devlet MSB ekranı ile askerlik yeri sorgulama ekranı içeriğimizde.

16:04 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Askerlik
Askerlik

Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklaması bekleniyor. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk ve celp tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce paylaşılıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için artık gün sayan yükümlüler mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.



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