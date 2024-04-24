|
Özgün

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Nisan ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde asker adayları tarafından kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi paylaştı. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?

16:22 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Askerlik yerleri 2024
Askerlik yerleri 2024

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek

2024 ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

#bedellik askerlik yerleri
#askerlik yerleri
#askerlik celp tarihleri
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlere 23 Nisan ek ders ve nöbet ücreti ödenecek mi?