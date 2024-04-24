"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.
Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024
Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024