"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. MSB'den yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MSB Mayıs askerlik celp yerleri ayın kaçında belli olacak, nasıl sorgulanır?