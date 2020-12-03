Şampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
PSG deplasmanda ManU'yu devirdi
H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.
Manchester United-PSG maç özetini izlemek için tıklayın
Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45 2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.
Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.
H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.
Başakşehir-Leipzig maç özetini izlemek için tıklayın
4 gol atan Giroud geceye damga vurdu
E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.
Sevilla-Chelsea maç özetini izlemek için tıklayın
Barça zorlanmadı
G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.
Ferencvaros-Barcelona maç özetini izlemek için tıklayın
Ronaldo 750. golünü attı
Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.
Juventus-Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için tıklayın
Dortmund tur atladı
F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.
Borussia Dortmund-Lazio maç özetini izlemek için tıklayın
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle;
- E Grubu
- Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
- Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0
- F Grubu
- Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1
- Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0
- G Grubu
- Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
- Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3
- H Grubu
- Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
- Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4
⏰ RESULTS ⏰
😮 Paris win in Manchester as Group H goes to final day
😎 Giroud scores FOUR in Seville as Chelsea win group
👏 Group F leaders Dortmund book place in last 16
🤔 Best performance? #UCL
⏰ RESULTS ⏰
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