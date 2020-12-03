UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve özetleri

Şampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Sevilla'yı 4-0 mağlup eden Chelsea'da Giroud, attığı 4 golle tarihe geçti. Dinamo Kiev'i 3-0'la geçen Juventus'ta ise Cristiano Ronaldo, kariyerinin 750. golünü kaydetti. Devler Ligi'nde gecenin öne çıkan maçlarının özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Giroud'nun gol vuruşu

Giroud'nun gol vuruşu

Fotoğraf: MARCELO DEL POZO / Reuters

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

PSG deplasmanda ManU'yu devirdi

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United-PSG maç özetini izlemek için tıklayın

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45 2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.

Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.

H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.

Başakşehir-Leipzig maç özetini izlemek için tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybetti.Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.Avrupa’nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba’dan gelmişti.Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan övgü dolu sözler;"İrfan Can müthiş bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Frikik golü inanılmazdı"MASTERCLASS#İrfanCanKahveci pic.twitter.com/9DJxn21XgJ&mdash; Video Radar (@radarsvideo1) December 2, 2020 Şampiyonlar Ligi&#39;nde hat-trick yapan oyuncularımız#UCL pic.twitter.com/9mR2rAAhqL&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020

H Grubu'nda son durum
H Grubu'nda son durum

4 gol atan Giroud geceye damga vurdu

E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.

Sevilla-Chelsea maç özetini izlemek için tıklayın

E Grubu'nda son durum
E Grubu'nda son durum

Barça zorlanmadı

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Ferencvaros-Barcelona maç özetini izlemek için tıklayın


Ronaldo 750. golünü attı

Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

Juventus-Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için tıklayın

G Grubu'nda son durum
G Grubu'nda son durum

Dortmund tur atladı

F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

Borussia Dortmund-Lazio maç özetini izlemek için tıklayın

F Grubu'nda son durum
F Grubu'nda son durum

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle;

  • E Grubu
  • Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
  • Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0
  • F Grubu
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1
  • Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0
  • G Grubu
  • Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
  • Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3
  • H Grubu
  • Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
  • Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

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